В АКЗС заверили списки кандидатов «Новых людей» на выборы в региональный парламент

Фото: Павел Клинов

Партия «Новые люди» 10 июля передала в Избирательную комиссию Алтайского края документы на регистрацию списка кандидатов для участия в выборах депутатов краевого парламента IX созыва. К зданию краевого избиркома рруководитель регионального отделения партии Никита Федюнин вместе с кандидатами и сторонниками партии прошли с бирюзовыми коробками в руках.

Фото: Павел Клинов

От партии на выборах в АКЗС будут представлены больше 90 кандидатов, которые будут участвовать в выборах как по единому избирательному округу в составе 34 территориальных групп, так и по всем 34 одномандатным избирательным округам. Избирательная комиссия региона уже заверила списки.

На посты депутатов АКЗС будут выдвигаться предприниматели, общественники, педагоги, медики, работники социальной и культурной сфер, участники специальной военной операции, представители строительных, промышленных, торговых и других предприятий. Средний возраст кандидатов – 37 лет.

Общекраевую часть списка возглавляют депутат парламента, предприниматель Максим Банных, руководитель партии «Новые люди» в Алтайском крае, депутат Барнаульской городской Думы Никита Федюнин и депутат Барнаульской городской Думы, генеральный директор «Академии спорта Алтай» Анна Галицкая.

«Мы идём на выборы большой командой. Каждый пришёл в неё со своим опытом, своими взглядами и пониманием того, какие изменения нужны региону», - отметил Никита Федюнин.

В этом году выборы в АКЗС состоятся в единый день голосования, который назначен на 20 сентября. Участие в них примут «Единая Россия», ЛДПР, «Коммунисты России», «Справедливая Россия», КПРФ и другие партии.