В Алтайском края утвердили новые лимиты добычи косули, лося и марала

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
На официальном интернет-портале правовой информации опубликован указ об утверждении лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов в Алтайском крае на период до 1 августа 2027 года.
Согласно утвержденным объемам, в предстоящем охотничьем сезоне квоты распределились следующим образом:
• косуля сибирская – 5064 особи;
• лось – 1403 особи;
• соболь – 760 особей;
• олень благородный (марал) – 457 особей;
• рысь – 72 особи.
Контроль за соблюдением установленных лимитов возложен на министра природных ресурсов и экологии Алтайского края Андрея Стрелковского.
Ранее были законодательно закреплены квоты на добычу медведей и барсуков.