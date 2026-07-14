В Алтайском края утвердили новые лимиты добычи косули, лося и марала

Квота будет действовать целый год Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

На официальном интернет-портале правовой информации опубликован указ об утверждении лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов в Алтайском крае на период до 1 августа 2027 года.

Согласно утвержденным объемам, в предстоящем охотничьем сезоне квоты распределились следующим образом:

• косуля сибирская – 5064 особи;

• лось – 1403 особи;

• соболь – 760 особей;

• олень благородный (марал) – 457 особей;

• рысь – 72 особи.

Контроль за соблюдением установленных лимитов возложен на министра природных ресурсов и экологии Алтайского края Андрея Стрелковского.

Ранее были законодательно закреплены квоты на добычу медведей и барсуков.