На Алтае определили квоты на отстрел барсуков и медведей на ближайший год

Документ будет действовать в течение года – с 1 августа 2026 года до 1 августа 27-го Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Виктор Томенко подписал указ об утверждении лимитов и квот добычи барсука и бурого медведя на территории региона. Новый документ, прошедший государственную экологическую экспертизу, будет действовать в течение года – с 1 августа 2026 года до 1 августа 2027 года.

Согласно официальному документу, общий лимит добычи барсука в Алтайском крае на указанный период составит 3928 особей. Самые крупные квоты среди охотхозяйств получили ОХП «Феникс» в Залесовском муниципальном округе (170 особей) и ООО «Тайга» в Заринском районе (140 особей). В общедоступных охотничьих угодьях Петропавловского района разрешено добыть 140 барсуков.

Лимит на добычу бурого медведя в регионе установлен в количестве 313 особей. Больше всего разрешено добыть на территории Чарышского района: для ООО «Староказачье» квота составила 56 медведей. В Красногорском районе предусмотрена отдельная квота для коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Контролировать исполнение указа будет министр природных ресурсов и экологии края Андрей Стрелковский.