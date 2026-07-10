В Алтайском крае мужчине дали 16 лет лишения свободы за госизмену

Сотрудники ФСБ задержали злоумышленника Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителю Алтайского края вынесен приговор: 16 лет лишения свободы за госизмену и публичное оправдание терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Согласно материалам следствия и решению суда, с 2020 по 2023 год мужчина организовал и модерировал канал и чат в мессенджере. Там он распространял экстремистские идеи, подрывал исторические и патриотические ценности, связанные с защитой Родины, а также формировал у аудитории негативное отношение к Вооружённым силам РФ и руководству страны, связанное с СВО. В 2023 году в поддержке канала ему помогала гражданка Украины, стремившаяся нанести ущерб безопасности России. Таким образом, мужчина содействовал иностранному государству.

Также осуждённый неоднократно публиковал материалы, оправдывающие терроризм, и положительно оценивал нанесение вреда подразделениям ВС РФ, гражданским объектам и устранение лиц, публично поддерживающих СВО. Дело рассматривалось 2-м Восточным окружным военным судом. Мужчину признали виновным по статье 275 УК РФ (государственная измена) и семи эпизодам статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма через интернет). Ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых пяти лет в тюрьме. Приговор вступил в законную силу.

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