Пенсионерка из Барнаула хотела купить набор для маникюра и нарвалась на аферистов

Полиция возбудила дело о мошенничестве Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле 79-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, женщина повелась на телерекламу.

Пенсионерка увидела по телевизору рекламу о продаже наборов для маникюра за 1600 рублей. Позвонив по телефону, она по просьбе собеседника продиктовала номер карты и пин-код, а затем еще и назвала код из смс, чтобы получить скидку. Ей пообещали, что заказ прибудет в Барнаул через 12 дней, однако позже оказалось, что с карты списались не только деньги за заказ, но вообще вся имеющаяся сумма.

«В ходе разбирательства было установлено, что неизвестные лица, получив доступ к ее данным, совершили покупку в одном из маркетплейсов на сумму 16 500 рублей. Пенсионерка обратилась в полицию», - сообщили в полиции.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.