В Алтайском крае не нашли нарушений в росте цен на бензин

Нарушений в росте цен нет Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае прошло заседание регионального штаба, созданного для поддержания стабильности на топливном рынке. В связи с увеличением спроса на топливо в России, местные власти принимают дополнительные меры для нормализации ситуации. Об этом сообщает пресс-службе правительства.

В регионе продолжают возникать проблемы с поставками моторного топлива. Несмотря на то, что крупные сети АЗС предпринимают шаги по обеспечению подвоза нефтепродуктов, на станциях все равно наблюдаются очереди. В некоторых случаях топливо либо отсутствует, либо продается по завышенным ценам из-за роста оптовых цен. Региональное управление ФАС пока не выявило нарушений антимонопольного законодательства.

Одной из ключевых задач штаба является обеспечение непрерывного снабжения топливом предприятий агропромышленного комплекса и специализированных служб, таких как скорая помощь, МЧС и полиция.

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