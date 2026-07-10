На АЗС крупных федеральных сетей обеспечивается подвоз бензина и дизеля Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае состоялось очередное заседание оперативного штаба по обеспечению региона топливом. Власти отмечают, что на заправках продолжаются перебои с поставками. О текущей ситуации с бензином в Барнауле и Алтайском крае на 10 июля 2026 года – в нашем материале.

Ситуация с бензином Алтайском крае и Барнауле 10 июля 2026

Члены оперштаба доложили, что на АЗС крупных федеральных сетей обеспечивается подвоз бензина и дизеля, но при этом выстраиваются очереди из желающих пополнить бак.

«В то же время, на ряде АЗС независимых операторов нефтепродукты либо отсутствуют, либо отпускаются по ценам, выросшим вследствие существенного увеличения цен на оптовом топливном рынке», – рассказали в пресс-службе правительства.

Однако Федеральная антимонопольная служба пока не нашла нарушений по наценкам на топливо в Алтайском крае.

В приоритете остается стабильное снабжение топливом общественно важных служб и организаций: МЧС, скорой, полиции, общественного транспорта и др. Одна из поставленных задач на федеральном уровне – в полном объеме обеспечить топливом предприятия агропромышленного комплекса.

В правительстве Алтайского края отметили, что накануне президент РФ Владимир Путин дал ряд жёстких поручений членам правительства. Он потребовал не ограничиваться формулировками о готовности «рассмотреть» вопросы, а переходить к оперативным решениям, не затягивая процесс.

По оценке вице-премьера Александра Новака, ситуация с топливом остаётся напряжённой. Из-за ажиотажного спроса нагрузка на АЗС возросла примерно на треть. По его словам, правительство уже предприняло ряд мер: это перенос ремонтов на НПЗ, подключение резервных мощностей, запрет на экспорт дизельного топлива и начало импортных поставок нефтепродуктов. Параллельно наращиваются объемы производства топлива более низкого экологического класса.

Цена топлива на заправках в Алтайском крае 10 июля 2026

По данным Росстата, Алтайский край оказался в числе субъектов РФ со сравнительно низкими ценами на автомобильное топливо. С 29 июня по 6 июля средняя стоимость бензина по стране выросла с 72,38 до 74,01 рубля за литр. Дизельное топливо за тот же период подорожало с 84,84 до 87,76 рубля за литр.

В Алтайском крае на 6 июля бензин в среднем стоил 69,59 рубля за литр, дизель – 84,29 рубля за литр.

Среди сибирских регионов самым дешёвым бензин оказался в Омской области – 64,26 рубля за литр. На втором месте Кемеровская область с показателем 68,29 рубля за литр. Самое доступное дизельное топливо в Сибири также зафиксировано в Омской области – 79,13 рубля за литр.

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