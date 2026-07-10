В Новоалтайске задержан мужчина, который напал на 17-летнюю девушку

Нападавшего задержали Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новоалтайске правоохранители задержали подозреваемого в разбойном нападении на несовершеннолетнюю. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

По предварительным данным, днём 8 июля неизвестный мужчина напал на 17-летнюю девушку, проходившую мимо парковой зоны санатория в Новоалтайске. Злоумышленник применил к ней силу, причинив травмы, и похитил её сумку с деньгами и банковской картой. Однако преступление было предотвращено благодаря женщине, которая находилась поблизости. Она спугнула нападавшего и оказала помощь пострадавшей.

Пострадавшую девушку госпитализировали с травмами. Благодаря совместным усилиям следователей СК России, сотрудников уголовного розыска и участковых уполномоченных полиции, личность нападавшего была установлена. 9 июля его задержали около торгового центра. Задержанным оказался неработающий житель Первомайского района, ранее судимый за преступления против собственности и незаконный оборот наркотиков. Ему предъявлено обвинение в разбойном нападении, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Новоалтайске осудили техника, из-за которого пивом отравилась пара супругов