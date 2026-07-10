В Новоалтайске осудили техника, из-за которого пивом отравилась пара супругов

Пивом отравились супруги Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новоалтайске 62-летний техник коммерческой организации признан виновным в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Его действия привели к отравлению двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю.

В декабре 2025 года техник проводил санитарную обработку барного оборудования в магазине, но не промыл систему горячей водой, что привело к попаданию остатков щелочного раствора в пиво. На следующий день клиент купил напиток и, употребив его вместе с женой. В итоге мужчина почувствовал жжение в горле. Женщине потребовалась медицинская помощь.

Суд признал техника виновным по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) и назначил ему 100 часов обязательных работ. Апелляционный суд оставил приговор без изменений.

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