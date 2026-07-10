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НовостиПроисшествия10 июля 2026 7:01

В Камне-на-Оби женщину оштрафовали за то, что она уснула пьяной на работе

Когда женщину разбудили, она устроила скандал
Александр Коровниченко
Женщина заплатила штраф

Женщина заплатила штраф

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В городе Камень-на-Оби работница, игнорируя правила поведения, уснула в состоянии опьянения прямо на рабочем месте. После того как её разбудили, она устроила скандал. Об этом сообщили в Управлении по обеспечению деятельности мировых судей региона.

Эти действия квалифицированы как административное правонарушение по статье 20.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (появление в общественных местах в состоянии опьянения).

В суде женщина признала свою вину. Мировой судья судебного участка № 1 Каменского района назначил ей штраф в размере 500 рублей.