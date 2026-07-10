На Алтае травят непарного шелкопряда

Проверка протравленных участков. Фото: Минприроды Республики Алтай

В Республике Алтай успешно завершилась наземная обработка лесов от непарного шелкопряда. Работы проводились на территории Усть-Канского, Онгудайского и Шебалинского лесничеств против очагов вредителя на общей площади 14 182,6 га. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды региона.

Препарат, безопасный для окружающей среды, наносился наземным способом с помощью специализированной техники, что особенно важно для сложного рельефа региона. По результатам контрольных учетов, численность непарного шелкопряда снизилась на 89,4%, что предотвратило массовое повреждение листвы и ослабление деревьев. В Министерстве природных ресурсов отметили, что использование биологических препаратов является приоритетным методом защиты лесов.

Успех мероприятия стал возможен благодаря слаженной работе различных организаций и строгому соблюдению регламентов. В дальнейшем планируется продолжать мониторинг обработанных участков для оценки долгосрочного эффекта.

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