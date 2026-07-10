Забивает полный багажник: на Алтае ищут серийную похитительницу цветов с клумб

Похитительница вырывает цветы с корнем Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вот уже несколько дней в Барнауле, Новоалтайске и других близлежащих к краевой столице селений по ночам разъезжает похитительница цветов.

Утром 9 июля жильцы дома на улице Свердлова, 73 в Барнауле ахнули. Их красивая цветочная клумба, за которой они любовно и трепетно ухаживали в это жаркое лето, была разорена.

После по камере увидели, что ночью к дому подкатила белая Тойота. Вышедшая из нее женщина, подойдя к клумбе, стала выдергивать растения с корнем и складывать в автомобиль. Багажник при этом был уже забит другими цветами. Жильцы написали заявление в полицию.

Когда сообщение об этом появилась в сообществе «Инцидент Барнаул», тут же отозвались другие пострадавшие.

«Кажется, эта милая женщина не только в Барнауле цветочки ворует, неделей раньше у соседей в Новоалтайске похожая мадам туи вырвала», - написал один из комментаторов, сопроводив комментарий скрином с камеры наблюдения.

В сети похитительницу цветов уже называют «Иришкой - цветочной клумбой», «Манькой- флористкой» и другими забавными прозвищами, но пока она не задержана, настоящее имя наглой воровки остается тайной.

Очередную вылазку «Манька - флористка» провела в ночь на 10 июля на улице Воровского, 73.

«Украла с клумбы растения, которые мы покупали сами, чтобы немного украсить пространство с домом, - написали в сети жильцы. - Возможно, скоро у нее бензин закончится, и мадам будет стоять в очереди на АЗС, а не воровать чужие насаждения», - с иронией надеются пострадавшие.

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