Шкуру бурого медведя пытались вывезти за границу из Алтайского края

Шубу водитель получил в подарок. Фото: Алтайская таможня

В Алтайском крае пограничники остановили автомобиль иностранца, который пытался пересечь границу с Казахстаном. В машине была обнаружена шкура бурого медведя с головой и пластиковыми лапами. У водителя не было документов на вывоз трофея. Он объяснил, что получил шкуру в подарок и не знал о правилах. Об этом сообщили в пресс-службе Алтайской таможни.

Экспертиза показала, что вес шкуры составляет 14 кг, а её рыночная стоимость — 87 тысяч рублей. Для законного вывоза шкуры необходим сертификат СИТЕС, который выдаёт Росприроднадзор.

В отношении водителя было возбуждено административное дело по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений).

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