Росприроднадзор подал иск к барнаульской компании на 24,9 миллиона рублей

Дело разберет суд Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Южно-Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора обратилось в суд с иском к барнаульской компании «Северный порт». Сумма претензий составляет 24,9 млн рублей, однако подробности дела пока не разглашаются. Об этом сообщает «Толк».

Согласно данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», основным видом деятельности компании является вспомогательная деятельность, связанная с внутренним водным транспортом. Кроме того, «Северный порт» занимается добычей полезных ископаемых.

В 2021 году компания привлекла внимание общественности, начав добычу песка в акватории реки Оби. Это вызвало недовольство у руководства местного отеля, туристов и жителей Барнаула, которые жаловались на шум от техники.

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