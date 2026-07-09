На Алтае мотоциклиста будут судить за пьяное ДТП

Заседание по делу пройдет 15 июля Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новоалтайском городском суде рассмотрят уголовное дело в отношении жителя Первомайского района, который сбил велосипедиста и скрылся. В момент аварии байкер был пьян.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Алтайского края, мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. По данным следствия, подсудимый, будучи пьяным и не имея прав на управление транспортом, ночью управлял мотоциклом. Двигаясь по селу с неисправными фарами, он выехал на обочину и сбил велосипедиста. Помощь пострадавшему байкер не оказал, не вызвал медиков и полицию, а затем скрылся с места ДТП. Потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью

«За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишения свободы на срок от трех до семи лет <...> », - отметили в ведомстве.

Заседание по делу пройдет 15 июля.