Почти 10 тысяч жителей Алтайского края запретили брать себе кредит

Самозапреты можно оформлять с прошлого года Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

За июнь 2026 года 9,5 тыс. жителей Алтайского края установили самозапрет на кредиты. Из них 8,5 тыс. оформили запрет через портал «Госуслуги», а 1 тыс. – в МФЦ. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Всего за полгода в России установлено 765,1 тыс. таких самозапретов, что на 1,4% меньше, чем в мае. Показатель снижается третий месяц подряд.

За тот же период 232,4 тыс. человек в стране отменили ранее установленные самозапреты. Закон о самозапрете на кредиты вступил в силу 1 марта 2025 года.

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