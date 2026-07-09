Жителям Алтая вернули больше 5 млн рублей после перерасчета по услугам ЖКХ

Управляющие компании и снабжающие организации провели перерасчет Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае жителям вернули более 5 млн рублей за услуги ЖКХ. Как сообщили в Госинспекции региона, накануне были подведены промежуточные итоги работы ведомства по надзору за начислением платежей.

В первом полугодии ведомство провело масштабную ревизию деятельности управляющих и ресурсоснабжающих организаций. Всего было рассмотрено больше двух тысяч обращений граждан и организаций, проведено 1769 проверок, выдано 225 предостережений и 17 предписаний. Также было составлено семь протоколов об административных нарушениях.

Управляющие компании и снабжающие организации провели перерасчет коммунальных платежей на сумму больше пяти млн рублей.