Спасатели Алтайского края подвели итоги работы в июне

Уже несколько происшествий произошло летом Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю прошло расширенное селекторное совещание под руководством заместителя председателя правительства региона Игоря Степаненко и замначальника ГУ МЧС по антикризисному управлению Ярослава Грабовского. Главной темой стало обеспечение безопасности детей летом и предотвращение ЧС в условиях аномальной жары. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Игорь Степаненко подчеркнул важность постоянного обучения детей правилам безопасности, особенно в период каникул, когда они часто остаются без присмотра. Он призвал усилить поиск и создание безопасных мест отдыха. С начала года в крае утонули 34 человека, включая 11 детей. В связи с этим МЧС организовало акцию «Вода – безопасная территория» в три этапа, из которых два были внеплановыми. В рамках профилактики проведено более 11 тысяч бесед, выявлено 433 случая нахождения детей у водоемов без взрослых, составлено 125 административных протоколов.

Начальник управления гражданской обороны Юрий Исаев представил прогноз на июль 2026 года, отметив, что высокая температура и дефицит осадков увеличат риск природных пожаров и происшествий на воде. Ярослав Грабовский призвал к усилению межведомственного взаимодействия и патрулирования, подчеркнув, что вопросы детской безопасности находятся на контроле всех надзорных органов. Он отметил, что несмотря на появление организованных пляжей, их пока недостаточно, и работу по выявлению несанкционированных мест отдыха нужно продолжать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

11 детей утонули в Алтайском крае с начала года