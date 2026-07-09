11 детей утонули в Алтайском крае с начала года

Спасатели составили 433 акта о выявлении несовершеннолетних у водоемов без присмотра Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае с начала 2026 года зарегистрировано 34 трагедии на воде, 11 погибших – дети. Как сообщили в пресс-службе МЧС по региону, в крае необходимо продолжать разъяснительную работу с несовершеннолетними.

В этом году число трагедий выросло в связи с аномально жаркой погодой. Если за полгода произошло уже больше 30 трагедий, то в аналогичном периоде прошлого года было зафиксировано всего лишь три случая гибели детей на воде.

В рамках профилактической работы главное управление организовало три этапа акции «Вода – безопасная территория», из которых два были внеплановыми. Всего с населением проведено больше 11 тысяч бесед, составлено 433 акта о выявлении несовершеннолетних у водоемов без присмотра. 125 административных материалов направили в комиссию по делам несовершеннолетних.