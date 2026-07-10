Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 июля 2026 1:11

Теплая погода без осадков ожидается в Алтайском крае 10 июля

Местами потеплеет до +32 градусов
Александр Коровниченко
Местами потеплеет до +32

Местами потеплеет до +32

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае 10 июля сохранится теплая погода, но местами будет жара до +32 градусов. Об этом сообщает региональный ЦГМС.

По территории края ожидается температура от +22 до +27 градусов, по юго-западу ожидается до +32. Осадков не ожидается. Ветер подует с северного направления со скоростью 4-9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В Барнауле ожидается температура от +24 до +27 градусов. В краевой столице без осадков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

К середине июля на Алтае запустят интерактивную карту с наличием топлива на АЗС