К середине июля на Алтае запустят интерактивную карту с наличием топлива на АЗС

В правительстве прошло совещание. Фото: канал Александра Прокопьева в Max

В Республике Алтай после 15 июля заработает интерактивная карта доступности горючего на заправках. Как пишет «Банкфакс», об этом профильные чиновники сообщили председателю правительства региона Александру Прокопьеву на прошедшем совещании.

По словам зампреда правительства Антона Черникова, на АЗС в республике есть запас топлива для служб жизнеобеспечения, но ситуация с бензином все еще остается напряженной.

«Период временного ограничения поставок топлива требует рационального подхода от каждого. Начинаем с себя: органы власти сокращают служебные поездки, объединяют выезды и максимально переходят на видеосвязь. Уверен, что совместными усилиями мы спокойно пройдем этот период, сохраним устойчивую работу экономики Республики Алтай и обеспечим топливом социально значимые службы в первую очередь», – отметил председатель правительства Александр Прокопьев.

Ранее для контроля отпуска топлива внедрена информационная система «Контроль отпуска топлива». При покупке оператор вводит данные регистрации автомобиля, и программа блокирует покупку при превышении лимита. Первые сутки работы системы показали лишь один сбой, который произошел из-за пропавшего соединения с сетью, но неисправность быстро устранили. Всего через систему уже прошли около 11 тысяч автомобилей. Все работает в штатном режиме. Кстати, очередей после введения системы не прибавилось, но некоторые владельцы пытаются схитрить и заправить один и тот же автомобиль по разным свидетельствам о регистрации – их быстро вычисляют сами водители.

Интерактивная карта для водителей будет показывать наличие топлива на каждой заправке, что должно снизить транспортную нагрузку. Также идет сбор данных о транспорте правоохранительных и экстренных служб, которые система будет позволять заправлять без лимита. Также власти рассмотрят предложение от аграриев, которые хотели бы заправлять технику не по 100 литров каждый день, а по 300 литров раз в три дня.