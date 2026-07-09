В селе Кузнецово Курьинского района отремонтируют водозаборный узел

Фото: АКЗС

8 июля председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко побывал с рабочей поездкой в Курьинском районе. Парламентарий не только принял участие в мероприятии, посвященном Дню семьи, любви и верности, но и посетил несколько социально значимых объектов, в том числе и проблемных.

Золотые юбиляры

8 июля отмечался День любви, семьи и верности. Главными героями праздника в Курье стали четыре пары, отмечающие 50-летие совместной жизни. Все они поженились в 1976 году и в этот день вновь обменялись клятвами в районном ЗАГСе.

Александр Романенко поблагодарил юбиляров за пример верности и призвал молодежь равняться на них. А еще поделился личным: он тоже познакомился со своей женой в 1976 году - ровно 50 лет назад, а в этом году они отмечают 45 лет совместной жизни.

Социальные объекты

После праздничных поздравлений, спикер АЗКС посетил несколько социально значимых объектов. В их числе - средняя школа и ФАП в селе Кузнецово, а также малокомплектная школа в селе Новофирсово. Кроме того, спикер АКЗС оценил работу одного из важнейших производственных предприятий района – ООО «Золото Курьи».

Решение проблемы

Особое внимание во время рабочей поездки Александр Романенко уделил проблемному объекту – водозаборному узлу в селе Кузнецово, ремонт которого должен начаться в ближайшее время.

В селе Кузнецово проживает около 500 человек. Проблема с водой здесь появилась давно: старая скважина буквально разваливается на глазах, и люди уже не раз били тревогу, обращаясь то к местным, то к краевым властям.

По словам главы сельсовета Галины Кобенко отсутствие регулярного и качественного водоснабжения – настоящая боль местных жителей. Скважина давно требует капитального ремонта.

И вот, наконец, ситуация сдвинулась с мертвой точки. Во время встречи глава района Николай Башкатов доложил, что муниципалитет подготовил заявку и направил ее в Центр госзакупок Алтайского края.

«Электронный аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту водозаборного узла объявили 26 июня. Сейчас подача заявок завершена, и уже 9 июля, после подведения итогов аукциона, мы точно будем знать, кто выступит подрядчиком этих работ», - рассказал глава района.

Председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко лично осмотрел площадку водозаборного узла. При этом он подчеркнул, что из краевого бюджета в рамках региональной госпрограммы «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» на капремонт скважины в селе Кузнецово выделено 4 млн 127 тыс. рублей.

«Жители села обращались по поводу аварийного состояния скважины, и, конечно, ее необходимо капитально ремонтировать. По условиям контракта работы должны завершить не позднее 31 августа», - добавил спикер АКЗС.

Перед стартом работ подрядчик проведет геофизические исследования, чтобы выявить скрытые дефекты и проверить качество воды. После этого начнется сам капитальный ремонт узла и монтаж новой насосной станции. Словом, село получит не просто воду, а долгожданную надежность.