В Барнауле запустят бесплатный транспорт для гостей Всероссийского дня поля

Маршрут будет организован из Барнаула до Сибирского агропарка и обратно Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле для удобства посетителей масштабной агропромышленной выставки Всероссийский день поля, которая пройдет в Павловском районе с 16 по 18 июля, будет организован специальный бесплатный автобусный маршрут. Все желающие смогут посетить экспозиционную и фестивальную площадки.Об этом сообщили в Минсельхозе Алтайского края.

Маршрут будет организован из Барнаула до Сибирского агропарка и обратно. На 16 июля запланировано 15 рейсов, на 17 июля – больше 25-ти, а на 18 июля – больше десяти рейсов. Интервал движения автобусов составит от 25 до 35 минут.

Полное расписание автобусов можно посмотреть на официальном сайте выставки. Напомним, что Всероссийский день поля является ключевым событием аграрного сектора России, которое в этом году принимает Алтайский край. Ранее стало известно, что на выставке выступит группа «Любэ».