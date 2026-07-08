Жители Алтайского края смогут бесплатно попасть на концерт группы «Любэ»

Выступление известной отечественной группы запланировано на 17 июля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае на Всероссийском дне поля выступит группа «Любэ». Как пишет «Толк», ранее предполагалось, что приглашенным музыкантом станет Xolidayboy, но затем артиста заменили.

Выступление известной отечественной группы запланировано на 17 июля. Вход на концерт свободный, поэтому послушать песни смогут все желающие.

По каким причинам, артиста решили заменить, не уточняется. При этом, концерт Xolidayboy в Барнауле перенесен на 9 декабря.

Напомним, что Всероссийский день поля пройдет в Павловском районе на площадке Сибирского агропарка с 16 по 18 июля.