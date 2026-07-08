Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
+30°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды8 июля 2026 9:22

Жители Алтайского края смогут бесплатно попасть на концерт группы «Любэ»

Музыканты выступят на Всероссийском дне поля вместо Xolidayboy
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
Выступление известной отечественной группы запланировано на 17 июля

Выступление известной отечественной группы запланировано на 17 июля

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае на Всероссийском дне поля выступит группа «Любэ». Как пишет «Толк», ранее предполагалось, что приглашенным музыкантом станет Xolidayboy, но затем артиста заменили.

Выступление известной отечественной группы запланировано на 17 июля. Вход на концерт свободный, поэтому послушать песни смогут все желающие.

По каким причинам, артиста решили заменить, не уточняется. При этом, концерт Xolidayboy в Барнауле перенесен на 9 декабря.

Напомним, что Всероссийский день поля пройдет в Павловском районе на площадке Сибирского агропарка с 16 по 18 июля.