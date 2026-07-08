"Новые люди" назвали своих кандидатов в депутаты нового созыва АКЗС

Фото: Аурика Митеску

Процедура прошла открыто – в прямом эфире, чтобы каждый мог увидеть, как формируется команда. Подробнее – в нашем сюжете.

С музыкальным шоу и футуристическими итеративами. Конференция "Новых людей" в Барнауле – не просто формальное внутрипартийное мероприятие, а масштабное публичное событие.

Формат максимально открытый: прямая трансляция позволила всем желающим наблюдать за выдвижением кандидатов в режиме реального времени. В партии подчёркивают: доверие строится на прозрачности всех процедур.

"Сегодня знаковый день – мы выдвигаем кандидатов в АКЗС девятого созыва", – подчеркнул руководитель партии "Новые люди" в Алтайском крае, депутат Барнаульской гордумы Никита Федюнин.

В команде, которая представит партию на предстоящих выборах, более 90 человек. Лидерами общекраевого списка избраны депутаты Барнаульской гордумы, партийцы Никита Федюнин и Анна Галицкая, а также предприниматель, депутат краевого Заксобрания Максим Банных, который идет в новый политический сезон с "Новыми людьми".

"На мой взгляд, партия "Новые люди" – это политическая площадка, которая слышит людей, слышит предпринимателей, которая помогает людям и помогает тем, кто готов развивать экономику Алтайского края. К тому же это активная команда с современным подходом, современными идеями, которые я разделяю", – отметил Максим Банных.

Конференция — это официальный старт предвыборной кампании в краевой парламент. Дальше – работа с проблемами на местах и формирование программы, основанной на реальных запросах людей.

"Вы знаете, я очень много работаю с обращениями граждан и не понаслышке понимаю, что перешагнуть барьер чиновников – это очень тяжело. Вот сегодня мы выдвигаем кандидатов и хотим масштабировать эту работу на краевой уровень", – говорит депутат Барнаульской городской Думы Анна Галицкая.

Помимо выдвижения кандидатов, на конференции отметили тех, кто уже вносит вклад в развитие гражданского общества. 13 сторонников партии получили грамоты за активную общественно-политическую деятельность. Ещё 12 человек стали новыми членами партии — им торжественно вручили членские билеты. Партии важно поощрять гражданскую активность своих членов и сторонников.

"В самых сложных условиях, если люди объединяются, если они идут к общей цели, они действительно могут многое поменять и действительно развиваться в позитивное будущее. Мы выступаем за комфортную страну, за страну, в которой хочется оставаться, растить детей и развиваться, создавать собственное дело", – подчеркнул Никита Федюнин.

Отметим, что предвыборная кампания в Алтайском крае набирает обороты. Своих кандидатов на выборы разных уровней: от Госдумы и до муниципальных уже выдвинул целый ряд политических сил. Аналогичные конференции прошли у "Единой России", КПРФ, "Справедливой России", "ЛДПР" и других. Голосование пройдет в течение трех дней — с 18 по 20 сентября 2026 года.