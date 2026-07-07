На Алтае усилят борьбу с браконьерством краснокнижных растений

Родиолу розовую не случайно называют "золотым корнем". Она обладает лечебными свойствами, однако злоумышленники пытаются заработать на добыче краснокнижного растения. Только за прошлый год из незаконного оборота изъяли более семи тонн родиолы, а ущерб окружающей среде превысил 51 млн рублей.

"За этими цифрами стоят не только нарушения закона. Это прямой ущерб природному капиталу Республики Алтай, который формировался веками и является основой экологического благополучия, туристической привлекательности и качества жизни наших жителей. Мы обязаны принять дополнительные меры, чтобы пресечь деятельность организованных групп, занимающихся незаконной заготовкой и вывозом редких растений", — подчеркнул председатель Правительства Республики Алтай Александр Прокопьев.

Места произрастания родиолы розовой хорошо известны — это приграничные районы республики: Кош-Агачский, Усть-Коксинский и Усть-Канский. За ними следят с помощью дронов. Однако проблема возникает, если браконьера не удалось поймать с поличным, а при нем обнаружили "золотой корень". Чтобы привлечь нарушителя к ответственности, необходимо доказать, что растение было добыто именно на территории Республики Алтай. Пока в регионе отсутствует банк данных для проведения таких исследований. На заседании комиссии по пограничным вопросам принято решение создать его в ближайшее время.

"Необходимы образцы с разных районов Республики Алтай, Саян, Монголии, Казахстана и Алтайского края, чтобы создать банк данных", — отметила заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Алтай Аста Замятина.

Тем не менее уже есть случаи, когда нарушители понесли наказание. За последние годы Пограничное управление ФСБ России совместно со Следственным комитетом возбудило более 15 уголовных дел. Двенадцать человек получили различные наказания — от обязательных работ до конфискации имущества и лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

"Совместно с прокуратурой сформирована положительная судебная практика по возмещению ущерба Российской Федерации, причиненного незаконной добычей краснокнижных растений. Только за последние два года в результате совместной работы к нарушителям природоохранного законодательства предъявлено более восьми исков. Судами удовлетворены исковые требования на общую сумму более двух млн рублей", — рассказал специалист Пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай Руслан Шуменко.

Комиссия по пограничным вопросам разработала ряд мер для усиления защиты краснокнижных растений в приграничной зоне. Среди них — регулярные рейды, расширение использования беспилотников для мониторинга, установление покупателей нелегального лекарственного сырья и разъяснительная работа с жителями приграничных районов. Ее цель — напомнить, что за попыткой легкой наживы неизбежно последует наказание.