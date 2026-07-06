В Горно-Алтайске открыли новую выставку

"От имперской окраины до экологической столицы России" — новая выставка в Национальном музее имени А. В. Анохина в Горно-Алтайске. Экспозицию приурочили сразу к двум юбилейным датам — 35-летию образования Республики Алтай и 270-летию добровольного вхождения алтайского народа в состав Российского государства.

В витринах — редкие архивные документы, фотографии, предметы быта и карты. Каждый экспонат здесь словно страница летописи, где за сухими датами и фактами стоят реальные человеческие истории — тех, кто строил первые поселения, развивал образование и медицину, сохранял культуру и природу Алтая.

"Я давно уже работаю в музее. Приходят и спрашивают: что такого знаменитого, знаменательного сделано алтайцами, чтобы похвастаться? Как у египтян — пирамиды, какие-то соборы? Мы ничего такого не строили. Но мы сохранили свой Алтай, и наша культура на этом и основывается", — рассказала старший научный сотрудник отдела истории Национального музея Республики Алтай имени А. В. Анохина, куратор выставки Вера Кыдыева.

Особое место в экспозиции отведено событиям 1756 года, когда императрица Елизавета Петровна подписала Высочайший указ о приеме алтайских кочевников в "русскую протекцию". Именно это решение стало отправной точкой для новой главы в судьбе региона.

"Только в одной Узнезе было более 500 алтайцев с детьми в праздничных одеждах. Выстроили из досок полукругом и посередине поместили портрет императора и императрицы", — рассказала директор Национального музея Республики Алтай имени А. В. Анохина Римма Еркинова.

Проходя по залам, посетители словно совершают путешествие сквозь эпохи. Здесь представлены материалы о становлении первых школ и больниц, развитии сельского хозяйства и традиционных промыслов.

Традиции предков легли в основу современных экологических практик. Сегодня бренд "Горный Алтай — экостолица России" — результат работы, в которой переплелись наука, культура и уважение к родной земле.

"Я уверен, что эта выставка поможет каждому взглянуть на историю Республики Алтай по-новому, почувствовать прочную связь времен. Наша история не ограничена музейными экспонатами, она продолжается и создается каждый день из наших с вами решений, идей и поступков", — подчеркнул председатель Правительства Республики Алтай Александр Прокопьев.

Выставка — повод не только вспомнить прошлое, но и задуматься о будущем республики, подчеркнул Александр Прокопьев. И то, какой будет следующая глава этой большой истории, зависит от всех нас.