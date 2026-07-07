На ремонт сельских дорог на Алтае выделили 3,4 миллиарда рублей

В некоторых населенных пунктах дорожники уже закончили работу Фото: Минтранс Алтайского края.

В Алтайском крае вовсю ремонтируют дороги внутри поселков и сел. В этом году, как ранее сообщала «Комсомолка», из краевого бюджета на обновление местных улиц направили около 3,4 миллиарда рублей. В некоторых населенных пунктах дорожники уже закончили работу, сообщили в региональном Минтрансе.

Так, в селе Михайловское за 2 миллиона рублей починили улицу Центральную. На участке от улицы Титовой до Ленина рабочие Юго-Западного ДСУ убрали ямы, уложили новый асфальт и укрепили обочины. Дорога здесь была разбитой, хотя по ней каждый день дети ходят в школу.

В Романово Центральное ДСУ обновило переулок от Советской улицы до Молодогвардейцев. Чтобы покрытие в селе держалось дольше и не изнашивалось, дорожники использовали специальную органоминеральную смесь. На этот участок ушло больше 5 миллионов рублей.

А в поселке Березовка Рубцовского района ремонт улицы Грищенко еще идет. За 8,5 миллиона рублей там сейчас срезают старый изношенный слой, чтобы подготовить прочную основу и закатать улицу в свежий асфальт. За качеством и сроками работ следят Минтранс и Алтайавтодор.

Напомним, параллельно к работе в 10 муниципалитетах приступило Южное ДСУ – они обновят 14 объектов общей протяженностью около 9,7 километра. Дорожники уже зашли в Алейский, Краснощековский, Поспелихинский и другие районы.