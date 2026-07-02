В Алтайском крае выделили рекордные 3 млрд руб. на ремонт сельских дорог

Основную часть работ проведут в опорных селах и городах Фото: Минтранс Алтайского края.

В Алтайском крае начался ремонт местных дорог по региональному проекту. В этом году на обновление уличной сети городам и районам выделили рекордную субсидию из краевого бюджета – почти 3,4 миллиарда рублей. Основную часть работ проведут в опорных селах и городах.

В 10 муниципалитетах к ремонту приступило Южное ДСУ. Всего дорожники планируют обновить 14 объектов общей протяженностью около 9,7 километра. Работы пройдут в Алейском, Краснощековском, Поспелихинском, Усть-Пристанском, Курьинском, Шипуновском, Чарышском и Усть-Калманском районах.

В Алейске за 40 миллионов рублей капитально ремонтируют переулок Солончаковый протяженностью 1,3 километра. Старый асфальт там уже сняли и выровняли основание щебнем, впереди – укладка двух слоев нового покрытия. Дорога важна для местных жителей, так как по ней проходит ежегодный крестный ход.

В Чарышском районе уже привели в порядок больше километра улицы Междуреченской в селе Красный Партизан: там уложили новый асфальт и сделали тротуары за 23,5 миллиона рублей. А в селе Новичиха дорожники восстановили полкилометра покрытия на улице Строительной.