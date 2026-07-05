Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за ливней в Алтайском крае

Ливни и грозы ожидаются в крае Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае ожидается выпадение осадков: ливни и даже град. Объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Ожидается, что во второй половине дня 5 июля и в течение суток 6 июля в Алтайском крае пройдут сильные дожди, возможны грозы с очень интенсивными осадками, ливни, крупный град и порывистый ветер до 17–22 метров в секунду.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю советует: при сильном ветре оставайтесь в здании. На улице держитесь подальше от рекламных щитов и деревьев. Во время грозы, если вы за рулем, припаркуйтесь. Гроза с ливнем снижает видимость и сцепление с дорогой, а вспышки молний могут ослепить водителя и привести к аварии. Не находитесь у водоемов и не рыбачьте во время грозы.

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