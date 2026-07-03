Самый жаркий день заходил вчера. Синоптик рассказала, стоит ли ждать похолодания в Алтайском крае

Жара продлится всю первую декаду июля Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жара видимо включила в Алтайском крае режим non-stop. Штормовой прогноз синоптики объявили еще в первый день лета и вот постепенно продляют его уже до конца первой декады июля. Какие сюрпризы нам подготовила погода в ближайшие дни «Комсомолке» рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

Без поблажек

Сразу стоит сказать, что никаких поблажек от небесной канцелярии не ожидается. Синоптики планируют продлить штормовое предупреждение до 10 июля, но возможно, что сроки сдвинутся еще раз.

«Аномально жаркая погода местами по краю сохранится до 10 июля. То есть до конца первой декады. Температуры дневные будут держаться на уровне от +28 до +33 градусов и даже выше. В ближайшие три дня ожидаются в регионе дожди различной интенсивности с грозами и, возможно, с градом. При грозах сильные дожди и усиление ветра до 17 метров в секунду», - сообщила Людмила Сырых.

В Барнауле в ближайшие дни тоже ожидаются дожди: во второй половине сегодняшней ночи и 4 – 5 июля во второй половине дня.

Рекордные температуры

Рассказали синоптики и о том, что неделя началась с одного из самых жарких дней в году. Местами температура достигла +38,8 градусов!

«Такая температура была зафиксирована в Кулунде 29 июня. Это самый жаркий день в году, на данный момент», - сообщила синоптик.

В Барнауле в этот день обошлось без рекордов. Температура в этот день была зафиксирована на уровне +34,4. В то время, как рекорд относится к 1988 году. Тогда в краевой столице стояла жара в +36,6 градусов. Максимумы по среднемесечным температурам для июня были побиты на 11 метеостанциях Алтайского края: Хабары, Камень-на-Оби, Волчиха, Кулунда, Краснощеково, Славгород, Алейск, Рубцовск и другие.

«Также по количеству осадков по большей части территории наблюдается дефицит. На станций Бийск-Зональная вообще зафиксирован исторический минимум за весь период наблюдений – 4 мм осадков», - рассказала Людмила Сырых.

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