В Барнауле женщина сразу оплатила 77 штрафов после ареста ее машины

Машина была арестована приставами Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле 46-летняя женщина, опасаясь потерять автомобиль, погасила 77 неоплаченных штрафов на общую сумму 147 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУФССП России по Алтайскому краю.

Женщина сразу оплатила все штрафы после ареста ее Toyota Corolla 2008 года. Штрафы она копила долго, но только потеря машины стала настоящим стимулом.

ГУФССП России по Алтайскому краю предупреждает, что неуплата штрафов ГИБДД может привести к серьёзным последствиям, включая временное лишение права управления транспортным средством. Автовладельцев призывают ответственно относиться к своим обязанностям и своевременно оплачивать штрафы.

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