Копил годами, а отдал за день: барнаулец за сутки оплатил 50 штрафов, чтобы вернуть арестованный «Лансер»

Мужчина за сутки нашел необходимую сумму, полностью погасив долг. Фото: ГУФССП по Алтайскому краю

Удивительно, как быстро просыпается финансовая дисциплина, когда любимое авто рискует уехать на штрафстоянку. Житель Алтайского края годами копил долги, но расплатился моментально, стоило лишь силовикам описать его машину.

У автовладельца накопилась солидная коллекция «писем счастья». Мужчина собрал больше 50 неоплаченных административных штрафов. Как рассказали в пресс-службе краевого управления Федеральной службы судебных приставов, водитель долгое время игнорировал требования закона. В итоге сумма долга перевалила за 103 тысячи рублей, но расставаться с деньгами он явно не спешил.

Ситуация изменилась, когда судебный пристав-исполнитель перешел от бумажных предупреждений к реальным действиям. Сотрудник ведомства вычислил, где находится автомобиль неплательщика – Mitsubishi Lancer 2003 года выпуска. На машину тут же составили акт описи и наложили арест.

Перспектива превратиться из водителя в пешехода подействовала. Как только замаячила угроза потери японской иномарки, мужчина оперативно за сутки нашел необходимую сумму, полностью погасив задолженность.

А еще был случай

В середине июня судебные приставы вместе с барнаульской Госавтоинспекцией устроили проверку водителей на трассе.

Основной точкой контроля стал стационарный пост ДПС в Затоне. Искать неплательщиков помогал аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав». Умные камеры сканировали номера проезжающих машин и тут же подавали сигнал, если за владельцем числился должок.

Техника успела просканировать поток почти из 33 тысяч автомобилей и безошибочно выхватила 97 машин с финансовым «шлейфом». Сотрудники ГАИ останавливали такие авто для проверки документов, а дальше за дело брались приставы.

Так, прямо на трассе силовики арестовали 19 автомобилей, предварительная стоимость которых превысила 6 миллионов рублей. Осознав угрозу изъятия, часть водителей предпочла погасить задолженности прямо на месте.

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