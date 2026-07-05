В Алтайском крае временно изменят расписание пригородных поездов

Расписание изменили временно Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 8 по 14 июля в Алтайском крае из-за ремонта железнодорожных путей изменится расписание некоторых пригородных поездов. Об этом сообщили на сайте «Алтай-Пригород»

Изменения коснутся следующих маршрутов:

• Рубцовск — Барнаул:

o №7016: отправление в 7:55 (на 41 минуту позже), прибытие в 12:21 (на 48 минут позже).

o №7017: отправление в 8:53 (на 2 минуты раньше), прибытие в 13:12.

o №7018: отправление в 14:40 (на 1 час 4 минуты раньше), прибытие в 19:13 (на 47 минут раньше).

o №7015: отправление в 18:07 (на 22 минуты позже), прибытие в 22:30 (на 24 минуты позже).

• Барнаул — Алейская:

o №6125: отправление в 9:04 (на 2 минуты раньше), прибытие в 11:41.

o №6126: отправление в 12:48 (на 5 минут раньше), прибытие в 15:35.

o №6127: отправление в 11:03 (на 22 минуты позже), прибытие в 13:40 (на 24 минуты позже).

o №6128: отправление в 16:16 (на 41 минуту раньше), прибытие в 19:03 (на 36 минут раньше).

o №6129: отправление в 19:37 (на 48 минут позже), прибытие в 22:14 (на 50 минут позже).

o №6130: отправление в 3:53 (на 5 минут раньше), прибытие в 6:40.

Расписание других пригородных поездов останется прежним. Для получения более детальной информации посетите сайт компании «Алтай-Пригород», обратитесь в пригородные кассы или позвоните по телефону (3852) 29-21-68.

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