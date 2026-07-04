«Никогда не паркуйтесь на сухой траве». Судебный эксперт дал советы о том, как уберечь себя и автомобиль в аномальную жару

Автомобиль после возгорания. Фото из архива ООО «Алтайское бюро оценки»

29 июня на шоссе Ленточный бор в Барнауле вспыхнула фура Renault Premium. На пожаре работали десять спасателей и две автоцистерны. Причиной стала неисправность систем и узлов большегруза. Огонь повредил прицеп-рефрижератор.

И это не единственное происшествие с возгораниями транспорта в минувшие дни. Вечером 24 июня на трассе под Бийском вспыхнул легковой автомобиль, машина выгорела полностью. На трассах в эти дни были замечены остановившиеся авто, с дымом из-под капота.

Делайте остановки

Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать повышенную бдительность и осторожность.

Ведомство предупреждает, что экстремальные температуры влияют на самочувствии водителей: есть большой риск повышенной утомляемости, снижения концентрации, головокружения и сонливости из-за обезвоживания и перегрева.

Сотрудники ГИБДД советуют в аномальную жару делать частые остановки, пить больше воды и по возможности планировать дальние поездки на утренние или вечерние часы.

Кроме того, сотрудники ГИБДД предупреждают: жара влияет на дорожное покрытие - асфальт размягчается, образуется колея, ухудшается сцепление шин с дорогой. Водителей призывают соблюдать скоростной режим, увеличивать дистанцию до впереди идущих машин, следить за исправностью системы охлаждения автомобиля и регулярно проверять давление в шинах, которое может повышаться при нагреве.

Жара не поджигает авто сама по себе

«Распространенное мнение о том, что автомобиль загорается исключительно из-за высокой температуры воздуха, не совсем соответствует действительности, - комментирует судебный эксперт, руководитель ООО «АБО» Виктор Омелянчук. - Жара сама по себе автомобиль не поджигает. Она лишь становится катализатором уже существующих неисправностей. Если машина технически исправна, вероятность самовозгорания крайне мала. Но если имеются скрытые дефекты, изношенная проводка, утечки технических жидкостей или проблемы с системой охлаждения, высокая температура значительно ускоряет развитие аварийной ситуации».

Про опасности

По словам эксперта, наиболее распространенной причиной возгораний остается неисправность электрооборудования.

«Старые автомобили особенно уязвимы. Со временем контакты окисляются, изоляция проводов пересыхает и растрескивается. Добавьте сюда некачественно установленную сигнализацию, дополнительное освещение, усилители или другую электронику. В местах плохого контакта возникает повышенное сопротивление, локальный нагрев и короткое замыкание. Летом из-за высокой температуры все эти процессы происходят быстрее», - объясняет Омелянчук.

Не менее опасны утечки технических жидкостей.

«Масло, бензин или другие горючие жидкости могут попасть на выпускной коллектор, турбину или катализатор, которые во время работы двигателя имеют очень высокую температуру. В таких условиях воспламенение происходит практически мгновенно. Особенно часто подобные случаи встречаются на автомобилях с большим пробегом, где резиновые патрубки, прокладки и сальники уже потеряли герметичность».

Отдельное внимание эксперт уделяет системе охлаждения двигателя:

«Забитый радиатор, неисправный вентилятор охлаждения, недостаток антифриза приводят к перегреву двигателя. Давление внутри системы возрастает, возможен выброс масла или охлаждающей жидкости на раскаленные элементы двигателя. Это уже реальная угроза пожара».

Еще одна опасность скрывается под днищем автомобиля.

«Катализатор способен нагреваться до очень высоких температур. Если двигатель работает с пропусками зажигания или неисправной системой подачи топлива, температура становится еще выше. Достаточно припарковаться над сухой травой, чтобы произошло возгорание. Такие случаи летом происходят регулярно», - напоминает Виктор Омелянчук.

Не стоит забывать и о топливной системе.

«Растрескавшиеся бензиновые шланги, негерметичные соединения, испарения топлива в моторном отсеке при высокой температуре создают взрывоопасную среду. Иногда достаточно небольшой искры», - перечисляет эксперт.

По словам Виктора Омелянчука, угрозу могут представлять даже обычные вещи, оставленные в салоне автомобиля.

«Летом температура внутри закрытого автомобиля легко достигает 60-80 градусов. В таких условиях литиевые аккумуляторы, пауэрбанки, электронные устройства, аэрозольные баллоны и даже обычные зажигалки могут выйти из строя, вздуться, разгерметизироваться и стать источником возгорания», - поясняет специалист.

Еще одна причина, которую часто недооценивают автовладельцы, связана с тормозной системой.

«Заклинивший тормозной суппорт или разрушенный ступичный подшипник вызывают сильнейший локальный перегрев. Начинают гореть смазка, резиновые элементы, возможно воспламенение колеса или соседних деталей», - объясняет Омелянчук.

Профилактика

Эксперт отмечает, что многие пожары можно предотвратить простыми профилактическими мерами.

«Регулярно проверяйте состояние электропроводки, следите за отсутствием утечек масла и топлива, очищайте радиатор системы охлаждения, не храните в салоне зажигалки, аэрозольные баллоны и устройства с литиевыми аккумуляторами под прямыми солнечными лучами. И никогда не паркуйтесь на сухой траве после продолжительной поездки, - советует спикер.-

Как показывает судебная практика, своевременное техническое обслуживание обходится значительно дешевле, чем последствия пожара».

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