Традиционную казачью свадьбу сыграли в Рубцовске

В Рубцовском отделе ЗАГС прошла необычная свадьба в казачьих традициях. Об этом сообщили в управление юстиции Алтайского края.
Для молодожёнов казачья культура является неотъемлемой частью их жизни. Наталья, заместитель атамана по работе с молодёжью в Рубцовском казачьем обществе, а Константин - казак Кузнецкого острога. Они решили отметить своё бракосочетание именно в казачьем стиле.
На церемонии регистрации брака жених, невеста и их гости были одеты в казачьи наряды и украшены соответствующей атрибутикой, что придало торжеству особую атмосферу.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Невеста – как Царевна Лебедь, жених – как Иван Царевич. Молодожены на Алтае сыграли необычную свадьбу