Традиционную казачью свадьбу сыграли в Рубцовске

Свадьба в казачьем стиле. Фото: управлении юстиции Алтайского края

В Рубцовском отделе ЗАГС прошла необычная свадьба в казачьих традициях. Об этом сообщили в управление юстиции Алтайского края.

Для молодожёнов казачья культура является неотъемлемой частью их жизни. Наталья, заместитель атамана по работе с молодёжью в Рубцовском казачьем обществе, а Константин - казак Кузнецкого острога. Они решили отметить своё бракосочетание именно в казачьем стиле.

На церемонии регистрации брака жених, невеста и их гости были одеты в казачьи наряды и украшены соответствующей атрибутикой, что придало торжеству особую атмосферу.

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