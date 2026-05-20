Ольга и Алексей Власовы. Фото: Рита Нехорошева

В алтайской селе Кашкарагаиха на минувших выходных пела и плясала свадьба. Но не обычная, с лимузинами и фонтанами из шампанского, а с баранками и самоваром. Невеста и жених – загляденье! Словно сошли со страниц русской народной сказки. Как молодоженам Власовым удалось удивить гостей – в материале «Комсомолки».

Учились в одной школе

Ольга и Алексей учились в Кашкарагаихе в одной школе, только в разных классах. Друг друга знали, общались, но никогда не дружили. А потом разъехались из родного села кто куда во взрослую жизнь. И их пути разошлись на много лет.

Ольга и Алексей Власовы. Фото: Рита Нехорошева

«Я училась на врача в Барнауле, там же работала, потом уехала в Мурманск. Алексей стал военным, служил по контракту. Но всё равно в деревню к родителям приезжали», - делится Ольга.

И тут, на родине, судьба свела их вновь. Вспыхнули настоящие чувства, и молодые люди решили создать семью. А свой самый главный день в жизни сделать не обыденным, а по-настоящему особенным, с изюминкой.

«Мы подумали, а почему бы не организовать торжество дома в русском народном стиле? Сейчас далеко не на каждой свадьбе увидишь старые традиции с откусыванием каравая, осыпанием зерном и другие. Все близкие нас поддержали», - рассказывает Ольга.

Ольга Власова. Фото: Рита Нехорошева

И печка, и матрешки

И началась основательная подготовка. Для антуража соорудили навес, в местном детском саду взяли русскую печь, сделанную из коробок, большую ложку из папье-маше, достали шкуру медведя, нарисовали матрешек, изготовили для гостей камень-указатель, как в сказках («прямо пойдёшь, в поля попадешь», «на свадьбу – туда»), купили два самовара.

Свадьба Власовых. Личный архив

«Один самовар с маркетплейса был как украшение (хотя он может работать). А второй приобрели у реставратора, и он реально топился. Подкидывали шишки, щепки, гости могли попить чай с баранками», - говорит жена.

Или со свадебным тортом, который украшали не фигурки невесты и жениха, как это сейчас модно, а петух — символ солнца и продолжения жизни.

Свадьба Власовых. Личный архив

Особое внимание, конечно же, уделили костюмам. Ольга была в кокошнике и нежном платье, словно Царевна Лебедь, а Алексей в кафтане и сапогах напоминал Ивана Царевича.

«У нас есть хорошая подруга семьи, отличная швея. Она мне еще в детском саду и в школе костюмы шила. К ней и обратились. Кокошник и другие аксессуары покупали на маркетплейсах», - рассказывает Ольга.

Гостям (а их было около 50 человек) тоже предлагалось прийти в тематических нарядах. И большинство сумели подобрать или сами сшить подходящие для торжества вещи, а кто-то просто дополнил современный образ цветастым платком в русском народном стиле, кушаком или другим атрибутом.

Свадьба Власовых. Фото: Рита Нехорошева

Обряды, как в старину

Четко прописанного сценария, как говорит Ольга, у свадьбы не было. Регистрация с фотосессией прошла 14 мая в барнаульском Дворце бракосочетаний. А гуляния – 16 мая в родном селе. Основной акцент сделали именно на русские традиции и забавы: были и каравай, и зерно, и частушки, и хороводы, и конкурсы с перетягиванием каната и перепиливанием бревна, и игра в ручеек.

«А еще провели такие русские обряды, как снимание фаты и одевание платка (символ того, что невеста, стала женой) и зажжение очага (когда две матери со свечами зажигают общую свечу жениха и невесты)», - перечисляет Ольга.

Свадьба в русском народном стиле. Видео: личный архив Ольги Власовой

Что касается яств, то все было по-современному: бутерброды, нарезки, салаты, только на второй день для гостей сварили старинное русское блюдо - уху. Готовить помогали односельчане.

Свадьба Власовых. Личный архив

Молодая жена признается: организация свадьбы своими силами – дело непростое.

«Теперь мы понимаем, почему декораторы берут такие деньги. Кажется, что тут такого: надуть шары и прицепить, а на самом деле на все это уходит очень много времени и сил!» - делится Ольга.

Но в ресторане банкет, по ее примерным подсчетам, обошелся бы дороже. И уж явно скучнее: не все задумки удалось бы воплотить.

Сейчас супруги мечтают о рождении детей и строительстве большого дома, где будут собираться родные и друзья, как издавна принято на Руси.

Свадьба Власовых. Личный архив

