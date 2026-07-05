Педагоги Алтайского края готовятся работать по новым учебникам обществознания

Преподаватели готовятся к новому учебному году Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 сентября ученики 9-10 классов будут учиться по единым учебникам по обществознанию. Для учителей Алтайского края организовали курсы повышения квалификации. Программа Государственного университета просвещения рассчитана на 36 часов и проводится Алтайским институтом развития образования имени Адриана Топорова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

На данный момент обучение прошли 332 учителя из Барнаульского и Заринского округов. 3 июля завершат обучение преподаватели Рубцовского и Алейского округов. В июле и августе пройдут еще два потока. До начала учебного года курсы пройдут более 1000 учителей края, каждый из которых получит удостоверение о повышении квалификации.

Перед курсами провели четыре установочных семинара, включая выездные. Семинары посетили 250 педагогов очно и множество учителей онлайн. Особое внимание уделили изменениям в федеральной рабочей программе, объяснив причины сокращения курса обществознания и подробно рассмотрев структуру новых учебников, их содержание и ценностные ориентиры.

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