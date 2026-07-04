Дорогу к алтайской летной школе-интернату достроили на два месяца раньше срока

Уже 1 сентября 2026 года ученики прибудут в учебное заведение по новой дороге Фото: пресс-службы правительства Алтайского края.

В Алтайском крае досрочно завершено строительство подъездной дороги к Алтайской школе-интернату с первоначальной летной подготовкой имени Героя Советского Союза Константина Павлюкова. Работы удалось завершить на два месяца раньше установленного срока, сообщили в пресс-службе правительства региона. Двухполосное асфальтированное покрытие длиной 650 метров и шириной 6 метров обеспечит бесперебойный проезд к учебному заведению в любую погоду.

Проблема отсутствия нормального подъезда к школе существовала десятилетиями. Раньше добраться туда можно было только по грунтовой дороге. В ноябре 2024 года во время прямой линии к губернатору с просьбой обратились родители учащихся. На строительство дороги выделили 40,5 миллиона рублей из дорожного фонда края.

Контракт с подрядной организацией заключили 1 декабря 2025 года. На стройплощадке провели полный комплекс работ: расчистку территории, отсыпку земляного полотна, армирование грунта георешеткой, монтаж основания из щебня и песка, укладку дорожного покрытия. Также установили дорожные знаки, нанесли разметку и оборудовали асфальтированную парковку. Сдать объект планировали к сентябрю, однако подрядчики, работая по 13 часов в день, справились на два месяца раньше.

Директор школы Сергей Акопян отметил, что теперь количество желающих поступить в единственную в регионе летную школу точно возрастёт. Уже 1 сентября 2026 года ученики прибудут в учебное заведение по новой дороге. Он также поблагодарил губернатора и подрядчиков за то, что проблема, десятилетиями остававшаяся нерешённой, наконец закрыта.