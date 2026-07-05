На Алтай на водохранилище утонул мужчина

Место происшествия Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В Алтайском крае на Правдинском водохранилище произошла очередная трагедия на воде. Мужчина решил искупаться и утонул. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по регионе.

По информации очевидцев, во время отдыха компании на берегу Правдинского водохранилища в Первомайском районе произошел трагический инцидент. Мужчина 1989 года рождения решил искупаться, но после нырка в воду не вынырнул. Спасательные работы не потребовались, так как тело было обнаружено отдыхающими, находившимися на берегу.

Напомним, что ранее в МЧС сообщили, что с начала года в Алтайском крае на воде погиб 31 человек, из них 11 детей.

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В Алтайском крае с начала года на воде погиб 31 человек, из них 11 детей