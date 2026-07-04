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НовостиПроисшествия4 июля 2026 7:38

В Алтайском крае с начала года на воде погиб 31 человек, из них 11 детей

На заседании оперативного штаба МЧС отметили, что такого числа жертв на водоёмах не было за последние пять лет.
Вера БЕРЕЗОВСКАЯ
Основная причина трагедий в летний период — установившаяся с мая аномально жаркая погода

Основная причина трагедий в летний период — установившаяся с мая аномально жаркая погода

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала года в Алтайском крае на воде погиб 31 человек, из них 11 детей. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю.

Руководитель штаба, исполняющий обязанности начальника Главного управления Ярослав Грабовский, подчеркнул, что ситуация требует особого внимания.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлых лет и даже за последние пять лет такого числа погибших у нас не было. К сожалению, гибель детей продолжает иметь место», — отметил он.

Основная причина трагедий в летний период — установившаяся с мая аномально жаркая погода. Для предотвращения гибели людей вопросы безопасности ежедневно и ежемесячно обсуждаются на совещаниях глав муниципалитетов. Организовано взаимодействие с уполномоченными по правам ребёнка. На водоёмах выставлены мобильные спасательные посты, совместно с полицией и местными властями проводятся профилактические рейды, в том числе с использованием беспилотников.