В Алтайском крае с начала года на воде погиб 31 человек, из них 11 детей

Основная причина трагедий в летний период — установившаяся с мая аномально жаркая погода Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала года в Алтайском крае на воде погиб 31 человек, из них 11 детей. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю.

Руководитель штаба, исполняющий обязанности начальника Главного управления Ярослав Грабовский, подчеркнул, что ситуация требует особого внимания.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлых лет и даже за последние пять лет такого числа погибших у нас не было. К сожалению, гибель детей продолжает иметь место», — отметил он.

Основная причина трагедий в летний период — установившаяся с мая аномально жаркая погода. Для предотвращения гибели людей вопросы безопасности ежедневно и ежемесячно обсуждаются на совещаниях глав муниципалитетов. Организовано взаимодействие с уполномоченными по правам ребёнка. На водоёмах выставлены мобильные спасательные посты, совместно с полицией и местными властями проводятся профилактические рейды, в том числе с использованием беспилотников.