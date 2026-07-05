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НовостиОбщество5 июля 2026 4:17

Двух подростков забрали в полицию после рейда по «диким» пляжам Барнаула

Рейд прошел по популярным для отдыха местам
Александр Коровниченко
Подростки купались одни в запрещенном месте

Подростки купались одни в запрещенном месте

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Накануне, 4 июля, сотрудники МЧС провели рейд по берегам водоемов Алтайского края. В жару многие люди стремятся отдохнуть у воды, часто выбирая для этого места, не предназначенные для купания. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время рейда были обследованы популярные места отдыха в микрорайоне Затон, такие как Бобровская протока и район Понтонного моста, где купание запрещено. Спасатели побеседовали с отдыхающими и рыбаками, раздали им памятки о правилах безопасности и повесили таблички «Купаться запрещено» в местах, где это необходимо.

Особое внимание было уделено безопасности детей. Спасатели обнаружили двух несовершеннолетних без присмотра взрослых и доставили их в отдел полиции вместе с сотрудником правоохранительных органов до прихода родителей.

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