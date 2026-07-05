Участок земли с заброшенным зданием полгода не могут продать в Барнауле

Участок. Фото: torgi.gov.ru

В Барнауле уже более полугода продолжается поиск покупателя на участок земли, предназначенный для застройки, расположенный по адресу ул. Папанинцев, 182. Начальная стоимость лота составляет 108 млн рублей, шаг аукциона — 2,1 млн. Информация о предстоящих торгах размещена на сайте torgi.gov.ru. Об этом сообщает «Толк».

Этот участок, вместе с заброшенным зданием, впервые был выставлен на продажу в январе 2026 года. Однако тогда желающих приобрести этот привлекательный объект не нашлось. Площадь земельного участка составляет 3,6 тыс. кв. метров. На территории также находится ветхое нежилое здание площадью 955,2 кв. метра, которое ранее использовалось как административный корпус с гаражами.

Существует вероятность, что этот участок будет приобретен застройщиком. Он находится в пределах крупного квартала «Строитель», где активно ведется масштабная реновация. Прием заявок на аукцион продолжается до 14 июля 2026 года, а победителя определят 20 июля.

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