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НовостиОбщество3 июля 2026 7:12

В Барнауле снесут три аварийных дома на улицах Цеховая, Чудненко и Папанинцев

Двухэтажки 1928, 1944 и 1961 годов постройки изымают в муниципальную собственность вместе с земельными участками
Вера БЕРЕЗОВСКАЯ
Дома признаны аварийными

Дома признаны аварийными

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле запланировали расселить и снести еще три аварийных многоквартирных дома. Двухэтажные здания из кирпича и дерева изымают в собственность города. Соответствующие постановления опубликованы на правовом портале мэрии, пишет «Толк».

В муниципальную собственность переходят два дома в Октябрьском районе и один в Железнодорожном. Вместе с ними изымают земельные участки общей площадью более 1 тысячи квадратных метров. Речь идёт о зданиях по адресам: улица Цеховая, 4, улица Чудненко, 4 и улица Папанинцев, 174б.

Самое старое из них — деревянный дом на Цеховой, построенный в 1928 году. Два других кирпичных: на Чудненко — 1944 года, на Папанинцев — 1961 года. Все они признаны аварийными, и для последующего сноса требуется формальная процедура изъятия.