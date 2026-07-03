В Барнауле снесут три аварийных дома на улицах Цеховая, Чудненко и Папанинцев

Дома признаны аварийными Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле запланировали расселить и снести еще три аварийных многоквартирных дома. Двухэтажные здания из кирпича и дерева изымают в собственность города. Соответствующие постановления опубликованы на правовом портале мэрии, пишет «Толк».

В муниципальную собственность переходят два дома в Октябрьском районе и один в Железнодорожном. Вместе с ними изымают земельные участки общей площадью более 1 тысячи квадратных метров. Речь идёт о зданиях по адресам: улица Цеховая, 4, улица Чудненко, 4 и улица Папанинцев, 174б.

Самое старое из них — деревянный дом на Цеховой, построенный в 1928 году. Два других кирпичных: на Чудненко — 1944 года, на Папанинцев — 1961 года. Все они признаны аварийными, и для последующего сноса требуется формальная процедура изъятия.