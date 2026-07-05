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НовостиОбщество5 июля 2026 1:50

Жительница Бийска испугалась мела и залила водой детские рисунки

Женщине не понравились рисунки на асфальте
Александр Коровниченко
Дети рисовали на асфальте у подъезда

Дети рисовали на асфальте у подъезда

Фото: Александр Коровниченко. Перейти в Фотобанк КП

В Бийске женщина выразила недовольство по поводу рисунков детей на асфальте возле подъезда. Об этом сообщает издание «Бийск 22».

Женщина возмутилась, что мел, которыми рисовали дети, остаётся на обуви и попадает в подъезд и квартиры. Женщина сделала детям замечание и залила их рисунки водой. Так она хотела стереть рисунки.

В комментариях к публикации пользователи не поддержали её действия, отметив, что на обуви в дом заносятся более серьёзные загрязнения, чем мел.

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