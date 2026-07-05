Местами в Алтайском крае 5 июля пройдет град и дожди

Жаркая погода сохранится Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Погода в Алтайском крае 5 июля по-прежнему остается жаркой. Но местами пройдут осадки и даже град. Об этом сообщает региональный ЦГМС.

В районах края ожидается температура от +25 до +30 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Во время гроз в предгорьях сильный дождь и град. Ветер подует с южного направления со скоростью 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду, а при грозах до 18 метров в секунду.

В Барнауле ожидается температура от +28 до +30 градусов. В краевой столице преимущественно без осадков.

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