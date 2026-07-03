Третий этап: у кого в Барнауле отключат горячую воду с 6 по 20 июля

Всего под отключение попадут более 670 многоквартирных домов Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле стартует третий этап гидравлических испытаний тепловых сетей. С 6 по 20 июля энергетики проверят на прочность и плотность 347 км трубопроводов в контуре двух магистралей — М-21 (25) от Барнаульской ТЭЦ-2 и М-33 от ТЭЦ-3. Об этом сообщили в мэрии.

Отключение затронет 170 тысяч барнаульцев. Без горячей воды останутся жители Ленинского района (улицы Солнечная Поляна, Гущина, Малахова, Антона Петрова, Ленинградская, Попова) и Железнодорожного района (проспекты Строителей и Социалистический, улицы Молодёжная, Кулагина, Маяковского, Путиловская, переулок Трудовой, а также проспект Ленина до Партизанской и район ВРЗ). Всего под отключение попадут более 670 многоквартирных домов. Узнать, входит ли в зону ограничений конкретный адрес, можно на карте.

Главный инженер барнаульского теплосетевого подразделения СГК Сергей Климов сообщил, что по итогам двух этапов опрессовки специалисты проверили 808 км теплосетей — это 47% от общей протяжённости. Выявлено 342 повреждения, 210 из которых уже устранили, в работе остаётся около 130 дефектов. Больше всего повреждений обнаруживают на внутриквартальных сетях — ремонтные бригады работают там в первую очередь, в том числе ночью.

В СГК отмечают, что проведение гидравлических испытаний — обязательное требование Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения. Опрессовка позволяет выявить слабые участки, появившиеся на трубопроводах за прошедший отопительный сезон, и подготовить сети к новому осенне-зимнему периоду.

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