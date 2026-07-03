«Алтайкрайгазсервис» распространил практику бережливого производства на другие потоки производства

Фото: АЦКР

ОАО «Алтайкрайгазсервис» тиражирует успешные практики, полученные в рамках федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», на другие производственные потоки. Так, компания выбрала в качестве нового потока операцию по наполнению баллонов сжиженным газом на газонаполнительной станции в Рубцовске.

Ранее предприятие внедрило бережливые инструменты в процесс наполнения баллонов сжиженным газом на газонаполнительной станции в Барнауле. Благодаря поддержке экспертов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Алтайского края выработка на пилотном потоке была увеличена на 19%. Второй поток тоже показал успех – выработка выросла на 10%.

Предприятие является успешным примером развития внутренних компетенций: так, здесь создана система наставничества, подготовлены и сертифицированы инструкторы по бережливому производству; а изучением результатов нужных изменений работники занимаются прямо на рабочем месте. В рамках участия в проект предприятию помогли ресурсы ИТ-платформы производительность.рф.

«Участие в федеральном проекте «Производительность труда» — важный шаг в развитии нашего предприятия. Мы видим реальные результаты преобразований и будем стремиться поддерживать и развивать эту систему. Успешный опыт применения бережливых инструментов на пилотном потоке ляжет в основу системной работы по повышению эффективности всех наших подразделений. Самое главное, что работа над улучшениями не заканчивается — мы продолжаем тиражировать полученный опыт и вовлекать в эту философию каждого сотрудника», - отметил генеральный директор ОАО «Алтайкрайгазсервис» Андрей Момот.

Напомним, что предприятие стало участником федерального проекта в 2025 году.

Справка

В производственную деятельность ОАО «Алтайкрайгазсервис» входит газоснабжение населения и промышленных, коммунально-бытовых потребителей сжиженным углеводородным газом, обслуживание и ремонт газопроводов сжиженного газа и сооружений на них. Общество имеет 41 газовый участок на всей территории края и эксплуатирует 153,34 км газопроводов и более 400 групповых резервуарных установок.

Эксперты федерального проекта «Производительность труда», который входит в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика» помогают компаниям улучшать бизнес-процессы. Принять участие в федпроекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей (180 млн. рублей – для компаний туристической отрасли), осуществляющие деятельность в базовых несырьевых отраслях экономики. Для участия в проекте оставьте заявку на ИТ-платформе производительность.рф.

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