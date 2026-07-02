«Эвалар» установил мозаичные панно со снежным барсом на Алтае

На панно изображен барс на фоне Белухи. Фото: предоставлено КП

2 июля в преддверии Дня образования Республики Алтай завершился второй этап экологической акции «Время собирать камни». Два мозаичных панно с изображением снежного барса появились в Городском парке культуры и отдыха в Горно-Алтайске. Акция прошла при поддержке Правительства Республики Алтай и Администрации города.

Композиции из мозаики открыты у кинотеатра «Голубой Алтай» в одном из главных мест Горно-Алтайска – Городском парке культуры и отдыха на берегу реки Майма. Они будут жить не просто десятки лет, а целые столетия. Скульптурная композиция состоит из двух мозаичных полотен с изображением снежного барса, одного из главных символов Алтая.

Первый двухметровый арт-объект, в центре которого изображен барс на фоне Белухи, выполнили профессиональный художник Вадим и архитектор Юстина Комиссаровы из Санкт-Петербурга: «На подготовку эскизов и саму сборку ушло более месяца, а для работы выбрали смальту. Этот материал с характером – не выцветает, устойчив к влаге и перепадам температур, имеет богатую палитру оттенков. Для воплощения художественного замысла потребовалось около 30 разных цветов и более 15 тысяч элементов мозаики из смальты, чтобы встроить образ краснокнижного животного в городскую среду», – рассказал Вадим Комиссаров.

Творцами второго арт-объекта стали дети Алтая. Учащиеся художественных школ Горно-Алтайска собрали собственное мозаичное полотно из смальты под руководством профессиональных художников. «Благодаря игровому формату дети лучше запоминают, кто живет в алтайских горах и почему снежного барса важно оберегать. Такие инициативы помогают вырастить поколение, для которого беречь природу не обязанность, а естественная часть жизни. И если каждый начнет с малого, вместе мы сможем сохранить уникальный Алтай для будущих поколений», – отметила мэр города Горно-Алтайска Ольга Сафронова.

В компании «Эвалар», которая инициировала проект «Время собирать камни», считают, что формировать бережное отношение к природе нужно с детства и лучше всего это получается не через наставления, а через живое участие: «Для нашей компании, тесно связанной с Алтаем, такие проекты не разовая акция, а часть системной работы по формированию экологической культуры. Ведь забота о природе – это не только про технологии, упаковку и углеродный след. Это еще и про людей. Важно, чтобы каждый, даже самый маленький житель региона, чувствовал, что может помочь Алтаю», – уверена председатель Совета директоров компании Наталия Прокопьева.