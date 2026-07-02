Уже четвертая парламентская партия выдвинула кандидатов в депутаты Госдумы

Фото: Максим Платонов

Партия «Новые люди» по результатам предвыборного съезда презентовала список кандидатов на выборы в Государственную Думу, которые пройдут осенью этого года. В списке значатся 382 человека, в том числе представители Алтайского края.

Лидер партии Алексей Нечаев во время открытия отметил, что партия выдвигает политиков нового поколения. Все они доказали, что работают для людей:

«Пять лет назад нам говорили, что в большую политику с такими идеями не пройти. Но мы сделали это. И доказали — что стать депутатом и остаться человеком можно. В сентябре пройдут выборы. Это выбор не между партиями. А между политикой страха — и политикой доверия. Между страной, где политики называют людей населением, — и страной, где человек звучит гордо», — отметил Алексей Нечаев.

Общефедеральную часть списка возглавляют председатель «Новых людей» Алексей Нечаев, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутат Государственной Думы, замруководителя фракции «Новые люди», бывший глава Якутска Сардана Авксентьева.

Что касается представителией Алтайского края, то от региона на выборы в Госдуму выдвинуты руководитель партии «Новые люди» в Алтайском крае, депутат Барнаульской городской Думы Никита Федюнин; депутат краевого Заксобрания, предприниматель Максим Банных; депутат Барнаульской городской Думы, предприниматель Анна Галицкая; алтайский юрист и просветитель Ольга Писанова; основатель частного колледжа «Тьютория» и холдинга «ИнПро» Игорь Странцов.

«Для нас это большая ответственность. В Государственную Думу должны приходить люди, которые знают проблемы регионов не по отчётам, а по ежедневной работе с жителями. За последние годы мы вместе с нашей командой реализовали сотни проектов в Алтайском крае, подготовили законодательные инициативы и накопили опыт, который сегодня может быть полезен уже на федеральном уровне.», — пояснил руководитель партии «Новые люди» в Алтайском крае Никита Федюнин.

К слову, партия была создана в марте 2020 года и впервые прошла в Госдуму на выборах 2021 года. Программный манифест, с которым партия идет на предстоящие выборы - это «12 шагов к стране, в которой хочется жить».

Напомним, что ранее своих кандидатов на выборы в Госдумы нового созыва назвали и другие партии: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и "Коммунисты России". Всего без сбора подписей своих кандидатов на выборы смогут выдвинуть только 11 партий. В ближайшие дни со своим списком кандидатов должна определиться "Справедливая Россия".